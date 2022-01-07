***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 14:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,98
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9599
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9599
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
275946,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 57,4
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,32
- Kurucu (%)
% 68,89
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 31,11
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,61
d) Diğer Giderler (%)
% 6,56
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989858
BIST
15:342.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,35
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:3413,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0237
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:3415,6790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0344
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:34799,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,43
|Açılış
|: 799,02
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:32
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.525.636
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,80
|9.037.496
|% 9,13
|
|SEYKM
|9,27
|184.139.123
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.078.212
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|23.740.469
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.271.928.316
|% 1,66
|
|EREGL
|30,52
|2.815.954.031
|% 1,06
|
|KRDMD
|11,21
|1.957.819.796
|% 5,85
|
|THYAO
|24,34
|1.905.950.523
|% -2,09
|
|YKBNK
|3,58
|1.319.134.888
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.319.134.888
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.271.928.316
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,21
|1.957.819.796
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,30
|367.432.571
|% 1,77
|
|TSKB
|1,56
|235.868.197
|% 3,31
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8487
|13,8678
|% 0,19
|
|Euro
|15,6593
|15,6793
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7200
|18,8139
|% 0,57
|
|Frank
|14,9668
|15,0570
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6809
|3,6994
|% 0,43
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,42
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.280
|5.417
|50,64
|
|Yarım
|2.552
|2.620
|24,50
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|12,24
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|
Seans Raporu
15:32
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15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, THYAO
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15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 81 kaybederek (% -0.05 ) 1, 799
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15:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, ELITE, SEYKM
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15:47
INDES, BURCE, KRDMB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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AYES, SEYKM, ORMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında