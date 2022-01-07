***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 14:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3316
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3316
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
889593,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,11
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,65
- Kurucu (%)
% 36,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,68
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,56
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,92
d) Diğer Giderler (%)
% 1,88
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989884
BIST
15:542.001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,68
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:5413,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0999
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9418
En Düşük
13,7400
15:5415,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1191
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7637
En Düşük
15,5317
15:54797,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,67
|Açılış
|: 797,26
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:54
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.608.207
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|KRDMB
|9,07
|50.617.789
|% 8,23
|
|SEYKM
|9,27
|206.345.436
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.200.783
|% -9,98
|
|IHAAS
|10,26
|3.908.377
|% -6,90
|
|IHEVA
|1,00
|24.205.683
|% -5,66
|
|GARAN
|11,66
|3.382.009.666
|% 1,57
|
|EREGL
|30,46
|2.965.467.480
|% 0,86
|
|KRDMD
|11,23
|2.041.139.612
|% 6,04
|
|THYAO
|24,28
|1.978.359.616
|% -2,33
|
|YKBNK
|3,57
|1.392.296.467
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,57
|1.392.296.467
|% 2,29
|
|GARAN
|11,66
|3.382.009.666
|% 1,57
|
|KRDMD
|11,23
|2.041.139.612
|% 6,04
|
|EKGYO
|2,29
|390.644.631
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|242.495.036
|% 2,65
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9135
|13,9418
|% 0,72
|
|Euro
|15,7157
|15,7637
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,7046
|18,7984
|% 0,48
|
|Frank
|14,9576
|15,0477
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6792
|3,6977
|% 0,39
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,36
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,42
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.385
|49,00
|
|Tam
|5.277
|5.414
|47,67
|
|Yarım
|2.550
|2.619
|23,06
|
|Çeyrek
|1.279
|1.310
|11,53
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,03
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,69
|