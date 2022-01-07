***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 14:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1354
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1354
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1024332,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,86
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,68
- Kurucu (%)
% 35,08
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,92
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,13
d) Diğer Giderler (%)
% 2,12
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989885
BIST
16:282.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,95
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:2813,8890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0471
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:2815,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0667
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:28798,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,35
|Açılış
|: 798,94
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:26
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|27.417.085
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.629.399
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.554.451
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,47
|244.480.492
|% -8,06
|
|IHEVA
|1,01
|24.464.302
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.526.603.544
|% 1,66
|
|EREGL
|30,52
|3.073.556.420
|% 1,06
|
|KRDMD
|11,21
|2.106.782.817
|% 5,85
|
|THYAO
|24,38
|2.077.073.044
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,58
|1.446.082.336
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.446.082.336
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.526.603.544
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,21
|2.106.782.817
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,30
|397.352.006
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|264.611.968
|% 2,65
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8738
|13,8907
|% 0,35
|
|Euro
|15,6796
|15,7046
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,7555
|18,8495
|% 0,76
|
|Frank
|14,9959
|15,0862
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6891
|3,7076
|% 0,66
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,51
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,41
|
|Cumhuriyet
|5.317
|5.397
|61,00
|
|Tam
|5.285
|5.422
|55,76
|
|Yarım
|2.554
|2.623
|26,98
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,98
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,05
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|0,88
|