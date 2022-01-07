***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 14:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5042
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5042
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
7114914,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,17
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,93
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,04
d) Diğer Giderler (%)
% 0,86
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989886
BIST
16:102.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,48
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:1013,8988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0569
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:1015,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0803
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7577
En Düşük
15,5317
16:10801,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 7,58
|Açılış
|: 801,18
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:08
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.617.504
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,74
|9.733.001
|% 8,92
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.417.535
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,29
|232.802.055
|% -9,81
|
|IHEVA
|1,00
|24.244.264
|% -5,66
|
|IHAAS
|10,40
|3.939.517
|% -5,63
|
|GARAN
|11,66
|3.443.848.929
|% 1,57
|
|EREGL
|30,44
|3.009.671.975
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,17
|2.075.281.469
|% 5,48
|
|THYAO
|24,34
|2.006.375.965
|% -2,09
|
|YKBNK
|3,57
|1.417.291.345
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,57
|1.417.291.345
|% 2,29
|
|GARAN
|11,66
|3.443.848.929
|% 1,57
|
|KRDMD
|11,17
|2.075.281.469
|% 5,48
|
|EKGYO
|2,29
|391.926.826
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|245.976.881
|% 2,65
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8919
|13,9122
|% 0,51
|
|Euro
|15,7026
|15,7324
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,7168
|18,8107
|% 0,55
|
|Frank
|14,9649
|15,0551
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6811
|3,6996
|% 0,44
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,07
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,86
|
|Cumhuriyet
|5.298
|5.378
|42,00
|
|Tam
|5.270
|5.408
|41,08
|
|Yarım
|2.547
|2.616
|19,88
|
|Çeyrek
|1.278
|1.308
|9,93
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,65
|