***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 14:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5084
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5084
Varsa İade Tutarı (TL)
1091,03
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
1091,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9612492,16
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,06
- Kurucu (%)
% 10,01
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 89,99
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,03
d) Diğer Giderler (%)
% 0,82
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989887
BIST
15:532.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,02
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:5313,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0999
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9418
En Düşük
13,7400
15:5315,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1191
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7637
En Düşük
15,5317
15:53797,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,67
|Açılış
|: 797,26
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ORCAY
|31,40
|9.395.856
|% 7,76
|
|MANAS
|16,60
|11.030.250
|% 2,47
|
|AGESA
|22,50
|3.859.183
|% 2,18
|
|ISSEN
|14,45
|17.116.995
|% 2,12
|
|PSGYO
|15,10
|48.457.370
|% 1,96
|
|ELITE
|19,84
|63.192.232
|% -9,98
|
|IHAAS
|10,37
|3.844.125
|% -5,90
|
|KIMMR
|3,28
|45.311.326
|% -3,81
|
|TETMT
|333,70
|5.668.456
|% -3,28
|
|MERCN
|9,84
|7.657.759
|% -2,28
|
|ELITE
|19,84
|63.192.232
|% -9,98
|
|PSGYO
|15,10
|48.457.370
|% 1,96
|
|KIMMR
|3,28
|45.311.326
|% -3,81
|
|ANGEN
|27,88
|33.037.618
|% -1,27
|
|YEOTK
|54,65
|31.422.761
|% 1,02
|
|KIMMR
|3,28
|45.311.326
|% -3,81
|
|MOBTL
|1,64
|14.415.818
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,16
|7.534.983
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,67
|8.581.946
|% 0,00
|
|PSGYO
|15,10
|48.457.370
|% 1,96
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8497
|13,8700
|% 0,20
|
|Euro
|15,6496
|15,7088
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,7041
|18,7979
|% 0,48
|
|Frank
|14,9600
|15,0501
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6802
|3,6987
|% 0,42
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,61
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,40
|
|Cumhuriyet
|5.307
|5.387
|51,00
|
|Tam
|5.283
|5.421
|54,41
|
|Yarım
|2.554
|2.622
|26,32
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|13,16
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,05
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,69
|