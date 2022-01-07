***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 16:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8195
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8195
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
148716,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 61,02
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,02
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,93
d) Diğer Giderler (%)
% 12,82
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989948
BIST
16:042.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,00
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:0413,9247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0828
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:0415,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1062
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7577
En Düşük
15,5317
16:04797,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 3,73
|Açılış
|: 797,32
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:04
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.617.504
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,80
|9.689.111
|% 9,13
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.410.810
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,31
|229.670.817
|% -9,61
|
|IHAAS
|10,38
|3.934.234
|% -5,81
|
|IHEVA
|1,01
|24.228.508
|% -4,72
|
|GARAN
|11,65
|3.436.168.450
|% 1,48
|
|EREGL
|30,46
|3.006.757.239
|% 0,86
|
|KRDMD
|11,23
|2.063.557.241
|% 6,04
|
|THYAO
|24,36
|2.005.209.738
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,57
|1.417.162.063
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,57
|1.417.162.063
|% 2,29
|
|GARAN
|11,65
|3.436.168.450
|% 1,48
|
|KRDMD
|11,23
|2.063.557.241
|% 6,04
|
|EKGYO
|2,29
|391.815.112
|% 1,33
|
|TSKB
|1,54
|245.976.864
|% 1,99
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9059
|13,9247
|% 0,60
|
|Euro
|15,7212
|15,7508
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,7223
|18,8162
|% 0,58
|
|Frank
|14,9698
|15,0600
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6819
|3,7004
|% 0,46
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,15
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,28
|
|Cumhuriyet
|5.308
|5.388
|52,00
|
|Tam
|5.279
|5.416
|49,55
|
|Yarım
|2.551
|2.620
|23,97
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|11,98
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,04
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,67
|