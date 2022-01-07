***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 16:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8872
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8872
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1088094,18
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 75,93
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,84
- Kurucu (%)
% 81,79
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 18,21
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,13
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,32
d) Diğer Giderler (%)
% 2,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989950
BIST
16:122.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,56
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:1213,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0530
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:1215,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7577
En Düşük
15,5317
16:12801,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 7,56
|Açılış
|: 801,15
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:12
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.617.504
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,72
|9.761.739
|% 8,85
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.417.674
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,33
|233.769.820
|% -9,42
|
|IHEVA
|1,00
|24.347.095
|% -5,66
|
|IHAAS
|10,40
|3.939.517
|% -5,63
|
|GARAN
|11,67
|3.452.244.179
|% 1,66
|
|EREGL
|30,54
|3.020.976.517
|% 1,13
|
|KRDMD
|11,21
|2.080.412.388
|% 5,85
|
|THYAO
|24,40
|2.012.139.315
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,58
|1.428.407.722
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.428.407.722
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.452.244.179
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,21
|2.080.412.388
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,29
|392.012.691
|% 1,33
|
|TSKB
|1,54
|245.984.992
|% 1,99
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8771
|13,8949
|% 0,38
|
|Euro
|15,6927
|15,7258
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,8049
|18,8992
|% 1,02
|
|Frank
|15,0348
|15,1254
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6983
|3,7168
|% 0,91
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,41
|
|Altın Gr.
|801
|801
|7,58
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|63,00
|
|Tam
|5.291
|5.429
|62,62
|
|Yarım
|2.557
|2.626
|30,29
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|15,14
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,67
|