***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 16:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2182
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2182
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3070018,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 51,33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 82,09
- Kurucu (%)
% 62,52
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,48
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,24
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,07
d) Diğer Giderler (%)
% 9,6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989954
BIST
16:272.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,75
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:2713,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0505
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:2715,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0713
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:27798,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,99
|Açılış
|: 798,58
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:25
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|27.286.138
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.629.399
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.551.515
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,42
|242.642.477
|% -8,54
|
|IHEVA
|1,01
|24.459.303
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,68
|3.512.602.416
|% 1,74
|
|EREGL
|30,56
|3.069.236.244
|% 1,19
|
|KRDMD
|11,22
|2.101.782.810
|% 5,95
|
|THYAO
|24,40
|2.074.500.080
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,58
|1.443.742.827
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.443.742.827
|% 2,58
|
|GARAN
|11,68
|3.512.602.416
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,22
|2.101.782.810
|% 5,95
|
|EKGYO
|2,30
|392.809.882
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|263.878.694
|% 2,65
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8668
|13,8835
|% 0,30
|
|Euro
|15,6741
|15,7044
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,7566
|18,8507
|% 0,76
|
|Frank
|14,9957
|15,0860
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6894
|3,7079
|% 0,67
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,29
|
|Altın Gr.
|801
|801
|7,40
|
|Cumhuriyet
|5.317
|5.397
|61,00
|
|Tam
|5.289
|5.427
|60,61
|
|Yarım
|2.557
|2.625
|29,32
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,65
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,93
|0,08
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|