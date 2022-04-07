***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 10:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6295
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6295
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
585920,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,62
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,35
- Kurucu (%)
% 48,01
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 51,99
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,17
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,76
d) Diğer Giderler (%)
% 1,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016772
BIST
10:312.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 19,59
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:3114,7498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0439
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7502
En Düşük
14,7005
10:3116,1024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0690
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:31913,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,43
|Açılış
|: 913,23
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:31
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.446
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|6.456.895
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|KONKA
|16,27
|72.428.940
|% 7,82
|
|BOBET
|4,38
|21.340.254
|% -4,58
|
|DITAS
|22,06
|453.276
|% -4,42
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|GZNMI
|40,00
|6.414.675
|% -4,21
|
|GRNYO
|2,25
|218.027
|% -3,85
|
|THYAO
|34,68
|634.897.604
|% 0,17
|
|ASELS
|26,18
|619.638.406
|% 2,51
|
|KRDMD
|15,82
|567.729.971
|% 2,26
|
|SASA
|62,85
|438.733.442
|% 2,61
|
|PETKM
|10,09
|320.092.132
|% 0,10
|
|ODAS
|2,11
|253.244.890
|% 1,93
|
|YKBNK
|4,22
|272.833.141
|% 1,20
|
|HALKB
|5,15
|228.763.363
|% 4,04
|
|KRDMD
|15,82
|567.729.971
|% 2,26
|
|VAKBN
|3,78
|133.564.927
|% 1,89
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7461
|14,7498
|% 0,30
|
|Euro
|16,0887
|16,1024
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,2610
|19,3576
|% 0,49
|
|Frank
|15,7534
|15,8483
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9187
|3,9384
|% 0,22
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,74
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,53
|