***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 10:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8992
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8992
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
291640,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 62,02
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,18
- Kurucu (%)
% 70,34
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,66
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,11
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,86
d) Diğer Giderler (%)
% 1,85
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016776
BIST
10:492.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 19,87
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:4914,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0440
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7502
En Düşük
14,7005
10:4916,1025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0691
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:49912,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,33
|Açılış
|: 912,97
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:49
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.483
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|7.306.705
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|ULUSE
|178,60
|19.949.020
|% 7,79
|
|GZNMI
|39,60
|7.204.875
|% -5,17
|
|SANFM
|29,64
|1.838.487
|% -4,51
|
|DITAS
|22,06
|453.276
|% -4,42
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|BOBET
|4,44
|27.427.375
|% -3,27
|
|ASELS
|26,06
|712.484.619
|% 2,04
|
|THYAO
|34,66
|680.754.576
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,80
|654.929.295
|% 2,13
|
|SASA
|62,45
|500.059.272
|% 1,96
|
|SISE
|16,51
|461.953.604
|% 1,29
|
|ODAS
|2,10
|281.496.960
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,22
|309.892.840
|% 1,20
|
|HALKB
|5,15
|302.285.347
|% 4,04
|
|VAKBN
|3,77
|179.963.820
|% 1,62
|
|KRDMD
|15,80
|654.929.295
|% 2,13
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7459
|14,7499
|% 0,30
|
|Euro
|16,0897
|16,1025
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,2630
|19,3596
|% 0,50
|
|Frank
|15,7557
|15,8506
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9211
|3,9407
|% 0,28
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|0,05
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,41
|