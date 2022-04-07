***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 10:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3541
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3541
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
50212,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,53
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,64
- Kurucu (%)
% 58,21
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 41,79
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,32
d) Diğer Giderler (%)
% 8,24
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016778
BIST
11:002.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 21,49
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
11:0014,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0449
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7508
En Düşük
14,7005
11:0016,0789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0455
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
11:00913,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,43
|Açılış
|: 913,07
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:57
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.508
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|7.732.908
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|ULUSE
|178,80
|20.628.576
|% 7,91
|
|GZNMI
|38,90
|7.849.819
|% -6,85
|
|SANFM
|29,64
|1.838.487
|% -4,51
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|GRNYO
|2,28
|285.076
|% -2,56
|
|BOBET
|4,48
|32.488.672
|% -2,40
|
|ASELS
|26,10
|750.464.917
|% 2,19
|
|THYAO
|34,72
|718.839.480
|% 0,29
|
|KRDMD
|15,78
|672.437.796
|% 2,00
|
|SASA
|62,65
|528.547.313
|% 2,29
|
|SISE
|16,51
|479.649.440
|% 1,29
|
|ODAS
|2,10
|295.861.947
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,25
|365.144.679
|% 1,92
|
|HALKB
|5,16
|315.912.443
|% 4,24
|
|VAKBN
|3,78
|183.118.324
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,78
|672.437.796
|% 2,00
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7470
|14,7512
|% 0,31
|
|Euro
|16,0636
|16,0746
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2628
|19,3594
|% 0,50
|
|Frank
|15,7547
|15,8496
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9205
|3,9402
|% 0,27
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,97
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,21
|