***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 12:29
anı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6771
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6771
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
459282,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,84
- Kurucu (%)
% 50,73
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 49,27
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,6
d) Diğer Giderler (%)
% 2,12
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016888
BIST
14:082.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 23,94
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:0814,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0572
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7631
En Düşük
14,7005
14:0816,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0658
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:08914,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,68
|Açılış
|: 914,33
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,81
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:08
|KLKIM
|20,50
|135.344.049
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.979.161
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.348.082
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,60
|19.107.974
|% -7,57
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|KAPLM
|58,05
|3.474.224
|% -3,25
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|IDEAS
|24,64
|57.676.493
|% -3,14
|
|KRDMD
|15,71
|1.185.104.277
|% 1,55
|
|ASELS
|26,06
|1.099.498.614
|% 2,04
|
|THYAO
|34,70
|991.040.497
|% 0,23
|
|GARAN
|12,50
|835.056.364
|% 0,73
|
|AKBNK
|7,88
|827.056.895
|% 2,47
|
|ODAS
|2,07
|494.101.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,25
|767.626.484
|% 1,92
|
|AKBNK
|7,88
|827.056.895
|% 2,47
|
|CEMAS
|1,28
|123.536.769
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,77
|307.079.244
|% 1,62
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7554
|14,7631
|% 0,39
|
|Euro
|16,0906
|16,0992
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,2312
|19,3277
|% 0,33
|
|Frank
|15,7474
|15,8422
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9223
|3,9419
|% 0,31
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,08
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.033
|6.183
|-5,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,90
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,46
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23SKTAS
Yüzde 8.72 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 620, 624 adet işlem
-
14:22XU100
Endeks 2, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 18, 755.00 milyon TL de
-
14:22ACSEL
Yüzde 9.01 oranında artışla 38.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 817 adet işlem
-
14:21ARSAN
Yüzde 4.62 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 750, 054 adet işlem
-
14:20KLKIM
Yüzde 7.50 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 746, 344 adet işlem