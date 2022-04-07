***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 13:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,634
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,634
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
925646,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,79
- Kurucu (%)
% 54,43
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,57
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,25
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,17
d) Diğer Giderler (%)
% 4,78
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016902
BIST
14:192.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 21,36
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:1914,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0554
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7625
En Düşük
14,7005
14:1916,1166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0832
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:19915,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,64
|Açılış
|: 915,28
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
915,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:19
|KLKIM
|20,50
|135.455.897
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.014.157
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.417.063
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.483
|% 9,94
|
|GZNMI
|39,22
|19.255.977
|% -6,08
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|60.077.181
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,71
|1.204.161.882
|% 1,55
|
|THYAO
|34,72
|1.152.503.952
|% 0,29
|
|ASELS
|26,06
|1.112.968.061
|% 2,04
|
|GARAN
|12,51
|863.097.707
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,89
|861.988.208
|% 2,60
|
|ODAS
|2,08
|502.748.285
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,27
|815.884.005
|% 2,40
|
|AKBNK
|7,89
|861.988.208
|% 2,60
|
|CEMAS
|1,29
|124.553.920
|% 1,57
|
|VAKBN
|3,78
|315.390.291
|% 1,89
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7572
|14,7613
|% 0,38
|
|Euro
|16,1025
|16,1166
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,2487
|19,3453
|% 0,42
|
|Frank
|15,7512
|15,8461
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9231
|3,9428
|% 0,34
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,11
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-6,99
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-3,38
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,69
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,51
|
Seans Raporu
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