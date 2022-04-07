***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 13:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5883
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5883
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1982657,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,83
- Kurucu (%)
% 50,11
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 49,89
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,46
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,47
d) Diğer Giderler (%)
% 1,23
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016914
BIST
13:322.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 22,35
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:3214,7607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0548
|Açılış
|: 14,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7607
En Düşük
14,7005
13:3216,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0496
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:32914,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,47
|Açılış
|: 914,11
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:30
|KLKIM
|20,50
|125.830.754
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.742.270
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|106.963.426
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,96
|18.380.336
|% -6,70
|
|KAPLM
|58,30
|3.242.201
|% -2,83
|
|BOBET
|4,47
|55.422.826
|% -2,61
|
|SANFM
|30,28
|7.731.660
|% -2,45
|
|IDEAS
|24,84
|53.906.273
|% -2,36
|
|KRDMD
|15,71
|1.150.051.815
|% 1,55
|
|ASELS
|26,08
|1.025.980.885
|% 2,11
|
|THYAO
|34,72
|966.852.182
|% 0,29
|
|GARAN
|12,51
|803.495.956
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,91
|798.905.366
|% 2,86
|
|ODAS
|2,09
|479.987.983
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,26
|750.793.256
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,91
|798.905.366
|% 2,86
|
|VAKBN
|3,79
|297.331.919
|% 2,16
|
|HALKB
|5,13
|395.599.375
|% 3,64
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7488
|14,7571
|% 0,35
|
|Euro
|16,0709
|16,0866
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,2349
|19,3313
|% 0,35
|
|Frank
|15,7477
|15,8426
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9217
|3,9414
|% 0,30
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,86
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-2,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,37
|