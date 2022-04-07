***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 13:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1788
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2005
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1788
Varsa İade Tutarı (TL)
10958,02
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
10958,02
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
24338,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,05
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,96
- Kurucu (%)
% 30,07
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 69,93
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,85
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,87
d) Diğer Giderler (%)
% 11,31
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016915
BIST
14:452.341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 24,18
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:4514,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:4516,1168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0834
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:45915,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,60
|Açılış
|: 915,24
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,24
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:43
|KLKIM
|20,50
|137.000.326
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.164.480
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.670.774
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,36
|19.539.265
|% -5,75
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|61.504.966
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|THYAO
|34,64
|1.253.189.724
|% 0,06
|
|KRDMD
|15,73
|1.223.498.820
|% 1,68
|
|ASELS
|26,08
|1.141.475.229
|% 2,11
|
|SISE
|16,65
|1.026.008.654
|% 2,15
|
|AKBNK
|7,91
|892.726.469
|% 2,86
|
|ODAS
|2,08
|513.405.972
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,27
|830.002.963
|% 2,40
|
|AKBNK
|7,91
|892.726.469
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,28
|128.709.297
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,78
|331.413.398
|% 1,89
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7505
|14,7539
|% 0,33
|
|Euro
|16,1093
|16,1177
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,2593
|19,3559
|% 0,48
|
|Frank
|15,7593
|15,8542
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9232
|3,9429
|% 0,34
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|6,51
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.041
|6.191
|2,13
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|1,03
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,85
|