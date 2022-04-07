***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 13:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0101
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4155
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0101
Varsa İade Tutarı (TL)
20073,85
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
20073,85
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
153,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0,74
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,32
- Kurucu (%)
% 56,42
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 43,58
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 30,78
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,04
d) Diğer Giderler (%)
% 67,87
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016916
BIST
13:242.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 22,62
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:2414,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0474
|Açılış
|: 14,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7551
En Düşük
14,7005
13:2416,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0566
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:24914,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,52
|Açılış
|: 914,17
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:22
|NATEN
|57,75
|56.735.282
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|106.933.863
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.458.629
|% 9,94
|
|KLKIM
|20,48
|122.920.378
|% 9,90
|
|GZNMI
|38,50
|18.065.425
|% -7,81
|
|IDEAS
|24,64
|53.090.259
|% -3,14
|
|KAPLM
|58,30
|3.163.502
|% -2,83
|
|SANFM
|30,22
|7.350.763
|% -2,64
|
|BOBET
|4,49
|54.644.708
|% -2,18
|
|KRDMD
|15,71
|1.148.309.441
|% 1,55
|
|ASELS
|26,06
|1.017.413.749
|% 2,04
|
|THYAO
|34,68
|957.091.834
|% 0,17
|
|GARAN
|12,52
|798.773.003
|% 0,89
|
|AKBNK
|7,92
|785.295.832
|% 2,99
|
|ODAS
|2,07
|472.596.548
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,25
|749.685.342
|% 1,92
|
|AKBNK
|7,92
|785.295.832
|% 2,99
|
|VAKBN
|3,79
|297.191.064
|% 2,16
|
|HALKB
|5,14
|394.645.221
|% 3,84
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7485
|14,7512
|% 0,31
|
|Euro
|16,0792
|16,0878
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,2292
|19,3256
|% 0,32
|
|Frank
|15,7448
|15,8396
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9205
|3,9402
|% 0,27
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,61
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|-3,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,85
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,47
|