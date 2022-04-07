***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6984
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6984
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1413675,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,27
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,61
- Kurucu (%)
% 55,92
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 44,08
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,99
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,38
d) Diğer Giderler (%)
% 4,02
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016975
BIST
13:472.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,52
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:4714,7601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0542
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7601
En Düşük
14,7005
13:4716,0983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0649
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:47914,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,65
|Açılış
|: 914,30
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KLKIM
|20,50
|134.376.859
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.812.898
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.136.161
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,58
|18.605.213
|% -7,61
|
|KAPLM
|58,00
|3.422.707
|% -3,33
|
|IDEAS
|24,62
|55.696.441
|% -3,22
|
|PAMEL
|90,05
|3.005.390
|% -2,33
|
|ORGE
|7,24
|21.034.450
|% -2,16
|
|KRDMD
|15,73
|1.165.035.774
|% 1,68
|
|ASELS
|26,08
|1.065.944.825
|% 2,11
|
|THYAO
|34,70
|975.073.200
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,90
|815.629.526
|% 2,73
|
|GARAN
|12,51
|814.076.987
|% 0,81
|
|ODAS
|2,08
|484.910.594
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,26
|764.964.057
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,90
|815.629.526
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,30
|111.761.358
|% 2,36
|
|VAKBN
|3,79
|298.058.718
|% 2,16
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7535
|14,7601
|% 0,37
|
|Euro
|16,0900
|16,0983
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,2309
|19,3273
|% 0,33
|
|Frank
|15,7465
|15,8413
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,31
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,18
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-2,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,38
|