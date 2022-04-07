***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5224
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5224
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
345420,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,26
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,59
- Kurucu (%)
% 43,82
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 56,18
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,17
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,92
d) Diğer Giderler (%)
% 3,33
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016978
BIST
14:562.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 27,90
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.346
En Düşük
2.329
14:5614,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0351
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:5616,1148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0814
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:56915,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,34
|Açılış
|: 915,78
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,41
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:53
|KLKIM
|20,50
|137.052.663
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.175.049
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.676.580
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,54
|19.560.065
|% -5,32
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|61.786.017
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,77
|1.272.979.835
|% 1,94
|
|THYAO
|34,68
|1.264.021.535
|% 0,17
|
|ASELS
|26,08
|1.144.823.964
|% 2,11
|
|SISE
|16,68
|1.066.317.603
|% 2,33
|
|AKBNK
|7,90
|896.892.247
|% 2,73
|
|ODAS
|2,08
|513.692.408
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,26
|830.579.494
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,90
|896.892.247
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,28
|130.958.068
|% 0,79
|
|ISFIN
|3,92
|337.219.799
|% 8,59
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7421
|14,7461
|% 0,27
|
|Euro
|16,1010
|16,1148
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,2488
|19,3453
|% 0,42
|
|Frank
|15,7528
|15,8477
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9218
|3,9415
|% 0,30
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|6,51
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.041
|6.191
|2,13
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|1,03
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,85
|