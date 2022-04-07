***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5276
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5276
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
353367,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 40,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,7
- Kurucu (%)
% 45,95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 54,05
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,25
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,84
d) Diğer Giderler (%)
% 4,21
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016981
BIST
14:022.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 21,71
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:0214,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0556
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7615
En Düşük
14,7005
14:0216,0996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0662
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:02913,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,25
|Açılış
|: 913,89
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KLKIM
|20,50
|135.273.078
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.892.940
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.342.109
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,56
|19.025.310
|% -7,66
|
|SANEL
|5,51
|806.110
|% -5,81
|
|UFUK
|17,59
|54.040
|% -3,19
|
|KAPLM
|58,15
|3.452.166
|% -3,08
|
|IDEAS
|24,76
|57.197.707
|% -2,67
|
|KRDMD
|15,70
|1.182.026.466
|% 1,49
|
|ASELS
|26,06
|1.094.176.802
|% 2,04
|
|THYAO
|34,68
|988.565.011
|% 0,17
|
|GARAN
|12,51
|828.833.327
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,90
|823.772.748
|% 2,73
|
|ODAS
|2,09
|485.579.420
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,26
|767.406.255
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,90
|823.772.748
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,30
|118.009.981
|% 2,36
|
|VAKBN
|3,77
|306.642.590
|% 1,62
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7569
|14,7624
|% 0,38
|
|Euro
|16,0946
|16,1041
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,2276
|19,3240
|% 0,31
|
|Frank
|15,7469
|15,8418
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9218
|3,9414
|% 0,30
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,08
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.033
|6.183
|-5,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,90
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,46
|