***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5607
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Varsa İade Tutarı (TL)
53031,21
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
53031,21
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
835565,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,19
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,46
- Kurucu (%)
% 44,56
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 55,44
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,66
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,96
d) Diğer Giderler (%)
% 9,92
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016983
BIST
13:572.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 21,98
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:5714,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0590
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7649
En Düşük
14,7005
13:5716,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0713
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:57913,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,14
|Açılış
|: 913,78
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KLKIM
|20,50
|135.255.694
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.870.417
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.324.159
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,58
|18.862.719
|% -7,61
|
|SANEL
|5,51
|806.110
|% -5,81
|
|KAPLM
|58,00
|3.440.805
|% -3,33
|
|UFUK
|17,59
|54.040
|% -3,19
|
|IDEAS
|24,64
|56.979.076
|% -3,14
|
|KRDMD
|15,71
|1.172.545.080
|% 1,55
|
|ASELS
|26,06
|1.086.160.184
|% 2,04
|
|THYAO
|34,70
|982.573.880
|% 0,23
|
|GARAN
|12,51
|824.602.305
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,89
|822.415.197
|% 2,60
|
|ODAS
|2,09
|485.394.433
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,26
|767.372.973
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,89
|822.415.197
|% 2,60
|
|CEMAS
|1,30
|116.668.703
|% 2,36
|
|VAKBN
|3,78
|306.338.140
|% 1,89
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7570
|14,7606
|% 0,37
|
|Euro
|16,0964
|16,1047
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,2206
|19,3170
|% 0,28
|
|Frank
|15,7439
|15,8388
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,31
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,89
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.034
|6.184
|-4,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,41
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,77
|