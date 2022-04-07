***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:12
ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4749
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4749
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
260488,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,27
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,96
- Kurucu (%)
% 35,48
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,52
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,74
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,71
d) Diğer Giderler (%)
% 2,59
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016986
BIST
14:002.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 20,91
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:0014,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0565
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7624
En Düşük
14,7005
14:0016,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0707
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:00913,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,31
|Açılış
|: 913,67
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:58
|KLKIM
|20,50
|135.255.079
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.845.238
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.317.556
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,50
|18.738.371
|% -7,81
|
|KAPLM
|58,00
|3.439.471
|% -3,33
|
|IDEAS
|24,68
|56.809.697
|% -2,99
|
|BOBET
|4,49
|56.394.875
|% -2,18
|
|SNKRN
|28,00
|243.171
|% -2,10
|
|KRDMD
|15,73
|1.171.516.702
|% 1,68
|
|ASELS
|26,06
|1.082.855.636
|% 2,04
|
|THYAO
|34,68
|982.102.956
|% 0,17
|
|GARAN
|12,52
|824.350.523
|% 0,89
|
|AKBNK
|7,89
|822.311.742
|% 2,60
|
|ODAS
|2,08
|485.319.310
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,26
|767.312.738
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,89
|822.311.742
|% 2,60
|
|CEMAS
|1,30
|116.278.483
|% 2,36
|
|VAKBN
|3,78
|304.146.732
|% 1,89
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7579
|14,7622
|% 0,38
|
|Euro
|16,0954
|16,1095
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,2203
|19,3167
|% 0,28
|
|Frank
|15,7459
|15,8408
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9218
|3,9415
|% 0,30
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,08
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.033
|6.183
|-5,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,90
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,46
|