***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4295
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4295
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
234637,46
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,91
- Kurucu (%)
% 43,08
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 56,92
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,46
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,46
d) Diğer Giderler (%)
% 6,17
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016990
BIST
14:002.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 21,12
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:0014,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0567
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7626
En Düşük
14,7005
14:0016,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0728
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:00913,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,31
|Açılış
|: 913,67
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:59
|KLKIM
|20,50
|135.270.700
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.883.296
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.340.782
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,54
|18.958.359
|% -7,71
|
|SANEL
|5,51
|806.110
|% -5,81
|
|UFUK
|17,59
|54.040
|% -3,19
|
|KAPLM
|58,15
|3.441.038
|% -3,08
|
|IDEAS
|24,66
|57.114.734
|% -3,07
|
|KRDMD
|15,72
|1.176.047.878
|% 1,62
|
|ASELS
|26,08
|1.091.971.232
|% 2,11
|
|THYAO
|34,68
|987.854.049
|% 0,17
|
|GARAN
|12,51
|826.481.700
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,89
|823.418.349
|% 2,60
|
|ODAS
|2,09
|485.410.732
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,26
|767.393.315
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,89
|823.418.349
|% 2,60
|
|CEMAS
|1,30
|116.831.350
|% 2,36
|
|VAKBN
|3,77
|306.622.999
|% 1,62
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7564
|14,7622
|% 0,38
|
|Euro
|16,0912
|16,1025
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,2268
|19,3232
|% 0,31
|
|Frank
|15,7458
|15,8406
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9219
|3,9416
|% 0,31
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,00
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.033
|6.183
|-5,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,90
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,49
|