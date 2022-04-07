***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8612
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8612
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4497682,76
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,89
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 71,77
- Kurucu (%)
% 48,62
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 51,38
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,93
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,77
d) Diğer Giderler (%)
% 17,54
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017003
BIST
14:562.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 27,85
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.346
En Düşük
2.329
14:5614,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0351
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:5616,1148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0814
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:56915,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,13
|Açılış
|: 915,78
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,41
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KLKIM
|20,50
|137.371.253
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.181.228
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.685.273
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,78
|19.603.395
|% -4,74
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|62.231.212
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,75
|1.345.880.092
|% 1,81
|
|THYAO
|34,70
|1.306.086.795
|% 0,23
|
|ASELS
|26,12
|1.182.453.405
|% 2,27
|
|SISE
|16,73
|1.136.842.062
|% 2,64
|
|GARAN
|12,53
|924.729.271
|% 0,97
|
|ODAS
|2,09
|513.989.538
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,29
|899.471.966
|% 2,88
|
|AKBNK
|7,92
|919.439.729
|% 2,99
|
|CEMAS
|1,28
|131.365.093
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,78
|351.369.255
|% 1,89
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7394
|14,7441
|% 0,26
|
|Euro
|16,1010
|16,1128
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,2426
|19,3391
|% 0,39
|
|Frank
|15,7502
|15,8451
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9211
|3,9407
|% 0,28
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,57
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,45
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.043
|6.193
|4,04
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|1,95
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,26
|