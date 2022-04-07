***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 15:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7107
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7107
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
373523,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,97
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,54
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,48
d) Diğer Giderler (%)
% 1,02
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017033
BIST
16:512.348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 31,71
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:5114,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0415
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:5116,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0604
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:51916,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,35
|Açılış
|: 916,00
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KLKIM
|20,50
|138.011.079
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|47.110.465
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.700.920
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.231.988
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|29.992.902
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,18
|71.880.896
|% -4,95
|
|EDATA
|20,32
|21.328.058
|% -3,88
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|GARAN
|12,59
|2.035.175.404
|% 1,45
|
|THYAO
|34,98
|1.959.827.695
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,78
|1.728.168.010
|% 2,00
|
|ASELS
|26,14
|1.608.074.699
|% 2,35
|
|SISE
|16,73
|1.571.080.359
|% 2,64
|
|YKBNK
|4,31
|1.510.641.499
|% 3,36
|
|ODAS
|2,07
|597.941.328
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|1.393.199.477
|% 3,77
|
|GARAN
|12,59
|2.035.175.404
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,57
|324.239.760
|% 0,78
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7425
|14,7483
|% 0,29
|
|Euro
|16,0896
|16,1007
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2225
|19,3189
|% 0,29
|
|Frank
|15,7459
|15,8407
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9198
|3,9395
|% 0,25
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,53
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|0,00
|
|Tam
|6.037
|6.188
|-1,16
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|-0,56
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,37
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04ACSEL
Yüzde 9.47 oranında artışla 38.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 919 adet işlem
-
17:03BASGZ
Yüzde 5.74 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 396, 777 adet işlem
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 64 artarak (% 1.23 ) 2, 106
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, LUKSK, KONKA, PAGYO, FORMT, KLKIM, IHLAS, ESEN, NATEN
-
17:02
LIDER, SODSN, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında