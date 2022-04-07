***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 15:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5031
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5031
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
395095,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,75
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,02
- Kurucu (%)
% 40,58
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 59,42
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,97
d) Diğer Giderler (%)
% 1,77
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017036
BIST
16:512.348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 31,71
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:5114,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0415
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:5116,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0604
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:51916,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,35
|Açılış
|: 916,00
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KLKIM
|20,50
|137.923.810
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.696.011
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.186.100
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|108.731.671
|% 9,94
|
|GZNMI
|37,60
|29.884.840
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,26
|71.447.274
|% -4,64
|
|EDATA
|20,20
|20.737.217
|% -4,45
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|GARAN
|12,59
|2.026.492.957
|% 1,45
|
|THYAO
|34,94
|1.760.729.259
|% 0,92
|
|KRDMD
|15,78
|1.720.551.850
|% 2,00
|
|ASELS
|26,16
|1.596.407.609
|% 2,43
|
|SISE
|16,72
|1.560.802.647
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,33
|1.504.420.194
|% 3,84
|
|ODAS
|2,07
|597.088.013
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|1.378.754.900
|% 3,77
|
|GARAN
|12,59
|2.026.492.957
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,57
|321.184.415
|% 0,78
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7435
|14,7490
|% 0,29
|
|Euro
|16,0862
|16,0988
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,2273
|19,3237
|% 0,31
|
|Frank
|15,7492
|15,8441
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9185
|3,9382
|% 0,22
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,42
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-7,17
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-3,47
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,03
|
Seans Raporu
16:49
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