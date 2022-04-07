***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 15:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6205
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6205
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1868084,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,47
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,71
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,27
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,11
d) Diğer Giderler (%)
% 0,91
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017040
BIST
16:302.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 27,71
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
16:3014,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0409
|Açılış
|: 14,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
16:3016,1295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0961
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
16:30913,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,05
|Açılış
|: 913,69
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KLKIM
|20,50
|137.862.515
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.467.726
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|45.251.138
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|268.156.915
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|29.222.742
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,08
|69.724.241
|% -5,35
|
|EDATA
|20,16
|19.095.495
|% -4,64
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|GARAN
|12,58
|1.926.916.080
|% 1,37
|
|KRDMD
|15,77
|1.662.387.107
|% 1,94
|
|THYAO
|34,66
|1.561.602.123
|% 0,12
|
|ASELS
|26,16
|1.547.834.427
|% 2,43
|
|SISE
|16,70
|1.516.673.580
|% 2,45
|
|YKBNK
|4,33
|1.426.141.885
|% 3,84
|
|ODAS
|2,07
|587.604.061
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,99
|1.313.476.036
|% 3,90
|
|GARAN
|12,58
|1.926.916.080
|% 1,37
|
|VAKBN
|3,80
|452.077.573
|% 2,43
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7356
|14,7468
|% 0,28
|
|Euro
|16,1177
|16,1295
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,2135
|19,3098
|% 0,24
|
|Frank
|15,7455
|15,8403
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9189
|3,9385
|% 0,23
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|4,26
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,05
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.034
|6.185
|-4,33
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-2,09
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,87
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45ELITE
Yüzde 5.05 oranında artışla 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 962, 524 adet işlem
-
16:43SKTAS
Yüzde 9.01 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 631, 029 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 47 artarak (% 1.18 ) 2, 603
-
16:42XU100
Endeks 2, 345 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 28, 877.00 milyon TL de
-
16:42DURDO
Yüzde 4.92 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 523, 342 adet işlem