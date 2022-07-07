***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2022 16:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,3059
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,3059
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1066207,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,28
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,96
- Kurucu (%)
% 38,55
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,45
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 15,02
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,29
d) Diğer Giderler (%)
% 5,73
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve FonToplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043155
BIST
16:482.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,87
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
16:4817,2445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0290
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
16:4817,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0601
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
16:48967,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,07
|Açılış
|: 967,78
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:48
|IZFAS
|2,47
|3.271.701
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.368.038
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|25.497.388
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.217.703
|% 9,94
|
|KAPLM
|51,65
|40.258.689
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KOZAL
|163,30
|634.542.802
|% -3,52
|
|KZBGY
|86,00
|3.562.376
|% -3,37
|
|AKSGY
|2,93
|18.210.424
|% -3,30
|
|THYAO
|49,06
|3.242.127.973
|% 1,32
|
|SISE
|21,44
|1.073.315.011
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|1.000.389.372
|% -1,80
|
|TUPRS
|242,50
|934.861.486
|% -0,94
|
|SASA
|40,78
|694.497.617
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,82
|627.392.468
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,32
|604.524.828
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|303.472.245
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,52
|323.090.925
|% 1,80
|
|AKBNK
|8,09
|570.798.576
|% 2,28
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2123
|17,2445
|% 0,17
|
|Euro
|17,5488
|17,6081
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,6061
|20,7095
|% 0,70
|
|Frank
|17,6521
|17,7584
|% -0,05
|
|Riyal
|4,5794
|4,6023
|% 0,16
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,81
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.559
|-77,00
|
|Tam
|6.478
|6.571
|-37,00
|
|Yarım
|3.171
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|3,72
|
Seans Raporu
16:48
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17:03BIZIM
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