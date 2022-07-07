***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2022 19:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1003
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0302
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0302
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
7254,47
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 40,08
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 39,74
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,49
d) Diğer Giderler (%)
% 9,69
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043464
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0698
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0360
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05966,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,99
|Açılış
|: 966,70
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2604
|17,2853
|% 0,41
|
|Euro
|17,5411
|17,5840
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,6605
|20,7641
|% 0,97
|
|Frank
|17,6500
|17,7563
|% -0,06
|
|Riyal
|4,5852
|4,6082
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|1,53
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,34
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.478
|6.594
|-14,00
|
|Yarım
|3.171
|3.224
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.612
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,62
|