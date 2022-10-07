***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 09:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8451
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1106
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8451
Varsa İade Tutarı (TL)
58512,54
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
9809,98
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
48702,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
114191,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,56
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 48,29
- Kurucu (%)
% 50,85
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 49,15
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 27,81
d) Diğer Giderler (%)
% 10,5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068515
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,2037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.023,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.023,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5780
|18,5851
|% 0,01
|
|Euro
|18,1989
|18,2037
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,6884
|20,7921
|% 0,11
|
|Frank
|18,7028
|18,8155
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,53
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.860
|6.933
|2,00
|
|Yarım
|3.343
|3.389
|1,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.694
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,20
|