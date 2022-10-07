***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 09:04
anı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8023
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8023
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4967396,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,61
- Kurucu (%)
% 50,27
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 49,73
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,19
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,64
d) Diğer Giderler (%)
% 0,56
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068519
BIST
14:583.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 15,48
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:5818,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:5818,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:581.021,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.021,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KRONT
|53,65
|60.334.942
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.571.956
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.442.002
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.393.721.127
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.825.422
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|127.536.727
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.865.232
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,20
|3.227.726.854
|% -0,59
|
|SASA
|87,15
|3.077.272.894
|% 2,29
|
|SISE
|29,52
|2.050.408.772
|% 0,20
|
|ASELS
|31,78
|2.020.831.692
|% 1,08
|
|HEKTS
|69,20
|1.393.721.127
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,28
|966.561.144
|% -0,47
|
|ODAS
|7,50
|811.620.196
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,09
|822.191.342
|% -0,61
|
|PETKM
|14,31
|1.149.395.231
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,84
|998.712.633
|% -0,47
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5903
|% 0,03
|
|Euro
|18,2016
|18,2095
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,7454
|20,8494
|% 0,38
|
|Frank
|18,6889
|18,8015
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% 0,04
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-16,00
|
|Tam
|6.849
|6.900
|-31,00
|
|Yarım
|3.337
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,53
|95,53
|1,11
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12CONSE
Yüzde 6.30 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 237, 853 adet işlem
-
15:11HEKTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 334, 545 adet işlem
-
15:10VESTL
Yüzde 4.50 oranında artışla 43.22 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 374, 387 adet işlem
-
15:09GEREL
Yüzde 4.80 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 625, 000 adet işlem
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 0.34 ) 3, 919