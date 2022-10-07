***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 09:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9473
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9473
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1654395,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,13
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,39
- Kurucu (%)
% 47,97
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 52,03
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,45
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,19
d) Diğer Giderler (%)
% 1,96
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068554
BIST
16:483.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,11
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:4818,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:4818,1223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0654
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:481.016,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,72
|Açılış
|: 1.017,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KONYA
|1.490,50
|130.903.809
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|236.861.356
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.406.902.551
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.194.490
|% 9,92
|
|KRONT
|53,50
|70.494.029
|% 9,68
|
|INFO
|8,69
|130.306.621
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.945.984
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,05
|4.320.480.001
|% -0,77
|
|SASA
|86,65
|3.762.505.369
|% 1,70
|
|SISE
|29,76
|3.199.110.515
|% 1,02
|
|ASELS
|31,50
|2.594.307.751
|% 0,19
|
|EKGYO
|4,29
|1.750.464.075
|% -0,23
|
|EKGYO
|4,29
|1.750.464.075
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,11
|1.438.973.481
|% -0,37
|
|AKBNK
|12,77
|1.701.252.258
|% -1,01
|
|ODAS
|7,47
|976.571.266
|% 2,75
|
|ISCTR
|8,31
|981.868.231
|% -0,48
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5816
|18,5874
|% 0,02
|
|Euro
|18,1147
|18,1223
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,6156
|20,7190
|% -0,24
|
|Frank
|18,6370
|18,7493
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,05
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-14,80
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.898
|-41,00
|
|Tam
|6.832
|6.887
|-44,00
|
|Yarım
|3.329
|3.367
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|1,72
|