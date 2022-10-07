***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 10:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6425
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6177
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6177
Varsa İade Tutarı (TL)
53031,21
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
53031,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2247920,47
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,27
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,4
- Kurucu (%)
% 44,43
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 55,57
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,15
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,98
d) Diğer Giderler (%)
% 5,48
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068704
BIST
11:173.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 18,22
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.580
En Düşük
3.549
11:1718,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
11:1718,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
11:171.023,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.023,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ORGE
|16,87
|42.092.813
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|131.320.449
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.260.217.442
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|26.106.312
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,58
|139.962.031
|% 8,90
|
|KIMMR
|8,00
|2.628.896
|% -9,91
|
|INFO
|9,14
|97.383.765
|% -5,28
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|HTTBT
|17,10
|8.715.020
|% -3,01
|
|ULUFA
|4,03
|5.725.852
|% -2,89
|
|THYAO
|84,30
|2.382.522.852
|% -0,47
|
|SASA
|87,05
|1.899.883.215
|% 2,17
|
|HEKTS
|69,20
|1.260.217.442
|% 9,93
|
|ASELS
|31,98
|788.288.888
|% 1,72
|
|EREGL
|30,56
|768.100.320
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,27
|413.574.193
|% -0,70
|
|ODAS
|7,52
|557.708.808
|% 3,44
|
|KRDMD
|12,87
|658.367.992
|% 1,42
|
|YKBNK
|8,06
|412.254.105
|% -0,98
|
|DOHOL
|5,30
|239.294.091
|% -0,75
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5820
|18,5876
|% 0,02
|
|Euro
|18,2361
|18,2409
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7045
|20,8083
|% 0,19
|
|Frank
|18,7056
|18,8183
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,02
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.853
|6.913
|-18,00
|
|Yarım
|3.339
|3.380
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,07
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,36
|