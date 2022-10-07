***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 15:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,92
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9405
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,92
Varsa İade Tutarı (TL)
16940,13
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
16940,13
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
163346,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 10,21
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,54
- Kurucu (%)
% 11,03
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 88,97
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,52
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,27
d) Diğer Giderler (%)
% 3,67
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068879
BIST
14:563.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 16,70
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:5618,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:5618,2070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:561.021,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.021,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KRONT
|53,65
|60.334.942
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.571.956
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.433.102
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.391.292.138
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.795.988
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|127.340.950
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.865.232
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,25
|3.215.708.337
|% -0,53
|
|SASA
|87,40
|3.057.927.857
|% 2,58
|
|SISE
|29,52
|2.028.826.137
|% 0,20
|
|ASELS
|31,84
|1.997.543.851
|% 1,27
|
|HEKTS
|69,20
|1.391.292.138
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|959.737.665
|% -0,23
|
|ODAS
|7,48
|801.158.194
|% 2,89
|
|YKBNK
|8,09
|814.585.619
|% -0,61
|
|PETKM
|14,30
|1.137.357.571
|% -0,07
|
|AKBNK
|12,83
|997.251.785
|% -0,54
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5796
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,1980
|18,2070
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7470
|20,8511
|% 0,39
|
|Frank
|18,6896
|18,8022
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9297
|4,9545
|% 0,04
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-16,00
|
|Tam
|6.846
|6.897
|-34,00
|
|Yarım
|3.336
|3.372
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,37
|95,37
|0,95
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11HEKTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 334, 545 adet işlem
-
15:10VESTL
Yüzde 4.50 oranında artışla 43.22 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 374, 387 adet işlem
-
15:09GEREL
Yüzde 4.80 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 625, 000 adet işlem
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 0.34 ) 3, 919
-
15:08
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, SISE