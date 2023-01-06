***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,5201
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,5201
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3748546,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,79
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,91
- Kurucu (%)
% 45,96
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 54,04
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,73
d) Diğer Giderler (%)
% 1,39
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095036
BIST
14:035.250
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 133,35
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:0318,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:0319,7268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0376
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:031.108,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.108,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:01
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|59.567.264
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|86.035.387
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|15.952.056
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,22
|163.274.331
|% -8,11
|
|MARTI
|5,08
|94.650.557
|% -7,30
|
|ADEL
|128,80
|81.005.984
|% -6,05
|
|THYAO
|140,40
|7.079.570.809
|% 3,85
|
|EREGL
|40,24
|5.646.640.011
|% 0,40
|
|ASELS
|61,50
|5.336.225.653
|% 4,41
|
|EKGYO
|9,07
|3.442.829.364
|% 6,96
|
|KRDMD
|18,27
|2.935.860.567
|% 1,50
|
|EKGYO
|9,07
|3.442.829.364
|% 6,96
|
|YKBNK
|10,76
|1.929.221.374
|% 2,67
|
|KRDMD
|18,27
|2.935.860.567
|% 1,50
|
|SKBNK
|2,85
|429.360.552
|% 4,40
|
|EREGL
|40,24
|5.646.640.011
|% 0,40
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7592
|18,7656
|% 0,01
|
|Euro
|19,7129
|19,7244
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,1943
|22,3056
|% -0,42
|
|Frank
|19,8909
|20,0107
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9781
|5,0031
|% 0,02
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,19
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|0,41
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:16PNLSN
Yüzde 5.62 oranında artışla 35.36 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 175 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 54 artarak (% 2.46 ) 5, 696
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, KRDMD
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14:15XU100
Endeks 5, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 34 üstünde . İşlem hacmi 74, 576.00 milyon TL de
-
14:15EUYO
Yüzde 5.82 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 017 adet işlem