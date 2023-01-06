***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5181
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5181
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11938983,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,54
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,65
- Kurucu (%)
% 10,07
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 89,93
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,19
d) Diğer Giderler (%)
% 0,93
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095084
BIST
15:395.238
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 121,63
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:3918,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:3919,7100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0544
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:391.107,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.107,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:39
|BRKVY
|28,82
|40.643.711
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.977.465
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|195.571.647
|% -10,00
|
|ADEL
|126,10
|92.663.873
|% -8,02
|
|MARTI
|5,05
|105.045.134
|% -7,85
|
|FMIZP
|208,00
|138.251.070
|% -6,39
|
|THYAO
|139,80
|8.097.714.641
|% 3,40
|
|EREGL
|40,24
|7.011.258.600
|% 0,40
|
|ASELS
|61,40
|6.527.296.010
|% 4,24
|
|EKGYO
|9,17
|4.259.498.626
|% 8,14
|
|KRDMD
|18,37
|3.747.948.622
|% 2,06
|
|EKGYO
|9,17
|4.259.498.626
|% 8,14
|
|YKBNK
|10,70
|2.538.415.813
|% 2,10
|
|KRDMD
|18,37
|3.747.948.622
|% 2,06
|
|SKBNK
|2,83
|573.106.290
|% 3,66
|
|EREGL
|40,24
|7.011.258.600
|% 0,40
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7601
|18,7716
|% 0,04
|
|Euro
|19,6945
|19,7100
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,1824
|22,2936
|% -0,48
|
|Frank
|19,8717
|19,9914
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9777
|5,0026
|% 0,01
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,62
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|3,00
|
|Tam
|7.532
|7.591
|3,00
|
|Yarım
|3.647
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,15
|0,11
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,23
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:54ANSGR
Yüzde 6.78 oranında artışla 17.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 589 adet işlem
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15:53SNICA
Yüzde 6.82 oranında artışla 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 180, 699 adet işlem
-
15:51KMPUR
Yüzde 7.14 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 538, 601 adet işlem
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 63 artarak (% 2.19 ) 4, 639
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, BRKVY, UZERB, EGGUB, SNKRN, TERA