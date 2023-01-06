***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 15:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3022
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3022
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
16451297,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,88
- Kurucu (%)
% 49,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50,78
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,29
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,82
d) Diğer Giderler (%)
% 2,01
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095185
BIST
16:565.346
En Yüksek
|Değişim
|: 4,49%
|| 229,90
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.350
En Düşük
4.961
16:5618,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5619,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:561.116,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,01
|Açılış
|: 1.116,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.116,99
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:54
|BRKVY
|28,82
|41.644.313
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.858.178
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,60
|122.072.753
|% -9,85
|
|MARTI
|4,99
|116.204.018
|% -8,94
|
|ULUFA
|6,81
|33.402.385
|% -8,84
|
|FMIZP
|207,00
|162.448.915
|% -6,84
|
|EREGL
|41,78
|10.596.454.763
|% 4,24
|
|THYAO
|141,50
|9.216.427.044
|% 4,66
|
|ASELS
|62,15
|7.413.126.520
|% 5,52
|
|KRDMD
|19,43
|6.024.387.584
|% 7,94
|
|EKGYO
|9,20
|4.767.830.554
|% 8,49
|
|EKGYO
|9,20
|4.767.830.554
|% 8,49
|
|KRDMD
|19,43
|6.024.387.584
|% 7,94
|
|YKBNK
|10,90
|2.927.690.915
|% 4,01
|
|EREGL
|41,78
|10.596.454.763
|% 4,24
|
|SKBNK
|2,88
|651.056.606
|% 5,49
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7526
|18,7616
|% -0,01
|
|Euro
|19,7533
|19,7677
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,3147
|22,4266
|% 0,12
|
|Frank
|19,9966
|20,1171
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9778
|5,0028
|% 0,01
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|14,77
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,89
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.540
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.651
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,13
|
|B. Petrol
|78,77
|78,77
|0,08
|
Seans Raporu
16:54
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17:09KMPUR
Yüzde 8.29 oranında artışla 103.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 454 adet işlem
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17:08AYDEM
Yüzde 8.72 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 676, 369 adet işlem
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17:07METUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 976 adet işlem
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 185, 3 artarak (% 4.08 ) 4, 725
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, DOKTA, SNKRN, HKTM, UZERB, SNICA, TETMT, BRKVY, TERA, GMTAS