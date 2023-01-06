***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 15:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,4964
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,4964
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
146638,81
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 97,68
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 46,28
- Kurucu (%)
% 47,36
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 52,64
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,94
c) Saklama Ücreti (%)
% 15,58
d) Diğer Giderler (%)
% 34,2
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095186
BIST
16:255.278
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 161,83
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:2518,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:2519,7223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0421
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:251.107,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.107,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KRDMB
|16,72
|99.402.149
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.090.162
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.719.043
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.371.507
|% -10,00
|
|ADEL
|123,40
|110.992.943
|% -9,99
|
|MARTI
|5,03
|109.875.447
|% -8,21
|
|ULUFA
|6,92
|31.253.219
|% -7,36
|
|EREGL
|41,44
|9.690.175.391
|% 3,39
|
|THYAO
|140,00
|8.673.764.252
|% 3,55
|
|ASELS
|61,55
|6.925.060.221
|% 4,50
|
|KRDMD
|19,24
|5.517.559.695
|% 6,89
|
|EKGYO
|9,12
|4.499.950.194
|% 7,55
|
|EKGYO
|9,12
|4.499.950.194
|% 7,55
|
|KRDMD
|19,24
|5.517.559.695
|% 6,89
|
|YKBNK
|10,70
|2.722.778.174
|% 2,10
|
|EREGL
|41,44
|9.690.175.391
|% 3,39
|
|SKBNK
|2,85
|613.671.199
|% 4,40
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7613
|18,7711
|% 0,04
|
|Euro
|19,7043
|19,7223
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,2056
|22,3170
|% -0,37
|
|Frank
|19,8971
|20,0170
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9785
|5,0034
|% 0,03
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,78
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,73
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.538
|7.597
|9,00
|
|Yarım
|3.650
|3.714
|5,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.857
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|78,85
|78,85
|0,16
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40XU100
Endeks 5, 276 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 12 üstünde . İşlem hacmi 102, 951.00 milyon TL de
-
16:40METUR
Yüzde 6.20 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 911, 251 adet işlem
-
16:39GOZDE
Yüzde 8.34 oranında artışla 24.42 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 256, 640 adet işlem
-
16:37KRDMD
Yüzde 6.78 oranında artışla 19.22 lira fiyatla işlem gören hissede 300, 049, 963 adet işlem
-
16:36ORCAY
Yüzde 8.27 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 998, 168 adet işlem