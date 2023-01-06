***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 15:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1182
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1182
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
800214,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,88
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,63
- Kurucu (%)
% 39,54
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60,46
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,11
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,73
d) Diğer Giderler (%)
% 4,53
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095188
BIST
15:145.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 88,96
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:1418,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:1419,7030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0614
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:141.107,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.107,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:14
|BRKVY
|28,82
|40.373.581
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.175.528
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|192.915.354
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.646.076
|% -10,00
|
|MARTI
|5,04
|103.489.087
|% -8,03
|
|ULUSE
|186,50
|42.519.667
|% -7,90
|
|ADEL
|127,00
|90.098.934
|% -7,37
|
|THYAO
|138,40
|7.816.476.335
|% 2,37
|
|EREGL
|39,96
|6.616.536.013
|% -0,30
|
|ASELS
|60,90
|6.245.560.911
|% 3,40
|
|EKGYO
|9,06
|3.936.463.521
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,10
|3.450.532.511
|% 0,56
|
|EKGYO
|9,06
|3.936.463.521
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,58
|2.358.615.742
|% 0,95
|
|SKBNK
|2,82
|554.068.719
|% 3,30
|
|KRDMD
|18,10
|3.450.532.511
|% 0,56
|
|EREGL
|39,96
|6.616.536.013
|% -0,30
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7630
|18,7681
|% 0,02
|
|Euro
|19,6883
|19,7030
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,1693
|22,2805
|% -0,53
|
|Frank
|19,8784
|19,9982
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9776
|5,0025
|% 0,01
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,20
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,98
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.530
|7.591
|3,00
|
|Yarım
|3.647
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|-0,10
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29FORMT
Yüzde 5.13 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 409, 707 adet işlem
-
15:28FENER
Yüzde 7.30 oranında artışla 70.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 075, 027 adet işlem
-
15:27ISCTR
Yüzde 4.67 oranında artışla 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 680, 004 adet işlem
-
15:26SDTTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 42.58 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 182 adet işlem
-
15:25XU100
Endeks 5, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 86, 485.00 milyon TL de