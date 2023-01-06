***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 15:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,9327
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,9327
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
295738,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,54
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 42,57
- Kurucu (%)
% 43,56
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 56,44
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,19
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,52
d) Diğer Giderler (%)
% 46,72
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095195
BIST
15:215.215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 99,03
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:2118,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:2119,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0653
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:211.107,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.107,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:20
|BRKVY
|28,82
|40.562.093
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.194.824
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.702.758
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.882.820
|% -10,00
|
|MARTI
|5,05
|104.231.981
|% -7,85
|
|ADEL
|127,20
|91.534.777
|% -7,22
|
|ULUSE
|188,00
|43.181.388
|% -7,16
|
|THYAO
|139,20
|7.914.601.063
|% 2,96
|
|EREGL
|40,20
|6.822.270.385
|% 0,30
|
|ASELS
|61,40
|6.408.558.188
|% 4,24
|
|EKGYO
|9,08
|3.999.267.618
|% 7,08
|
|KRDMD
|18,22
|3.541.025.709
|% 1,22
|
|EKGYO
|9,08
|3.999.267.618
|% 7,08
|
|YKBNK
|10,66
|2.427.300.715
|% 1,72
|
|SKBNK
|2,83
|558.316.563
|% 3,66
|
|KRDMD
|18,22
|3.541.025.709
|% 1,22
|
|EREGL
|40,20
|6.822.270.385
|% 0,30
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7608
|18,7699
|% 0,03
|
|Euro
|19,6850
|19,6988
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,1857
|22,2970
|% -0,46
|
|Frank
|19,8791
|19,9989
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9770
|5,0020
|% -0,00
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,14
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|3,00
|
|Tam
|7.534
|7.593
|5,00
|
|Yarım
|3.648
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,47
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|-0,22
|
Seans Raporu
15:20
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-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 45 artarak (% 1.95 ) 4, 628
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKVY, UZERB, SNKRN, TERA, HKTM, EGGUB
-
15:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, DYOBY
-
15:35
BRKSN, SNICA, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:35
AVTUR, OYLUM, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında