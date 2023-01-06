***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 15:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,329
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,329
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1506968,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 47,12
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,88
- Kurucu (%)
% 54,86
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,14
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,64
d) Diğer Giderler (%)
% 2,32
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095197
BIST
15:185.214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 97,91
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:1818,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:1819,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0650
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:181.108,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.107,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:17
|BRKVY
|28,82
|40.507.738
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.190.262
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.572.276
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.736.830
|% -10,00
|
|MARTI
|5,04
|104.028.098
|% -8,03
|
|ULUSE
|186,70
|43.115.801
|% -7,80
|
|ADEL
|127,10
|91.116.818
|% -7,29
|
|THYAO
|139,10
|7.871.301.814
|% 2,88
|
|EREGL
|40,14
|6.717.608.201
|% 0,15
|
|ASELS
|61,30
|6.333.677.783
|% 4,07
|
|EKGYO
|9,07
|3.964.589.243
|% 6,96
|
|KRDMD
|18,18
|3.498.287.329
|% 1,00
|
|EKGYO
|9,07
|3.964.589.243
|% 6,96
|
|YKBNK
|10,65
|2.394.201.935
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,83
|557.673.502
|% 3,66
|
|KRDMD
|18,18
|3.498.287.329
|% 1,00
|
|EREGL
|40,14
|6.717.608.201
|% 0,15
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7624
|18,7698
|% 0,03
|
|Euro
|19,6885
|19,7051
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,1794
|22,2907
|% -0,49
|
|Frank
|19,8762
|19,9959
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9771
|5,0020
|% -0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,75
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.528
|7.586
|-2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.708
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|0,13
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-0,08
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32HKTM
Yüzde 9.99 oranında artışla 61.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 038, 153 adet işlem
-
15:31ALBRK
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 460, 278 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 1.89 ) 5, 665
-
15:30XU100
Endeks 5, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 87, 117.00 milyon TL de
-
15:30PEGYO
Yüzde 7.00 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 397, 689 adet işlem