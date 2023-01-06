***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 15:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,071
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,071
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2690256,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,1
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,41
- Kurucu (%)
% 45,57
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 54,43
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,08
d) Diğer Giderler (%)
% 2,1
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095201
BIST
15:245.218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 101,25
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:2418,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:2419,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0676
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:241.107,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.107,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:22
|BRKVY
|28,82
|40.575.465
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.194.824
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.729.911
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.931.102
|% -10,00
|
|MARTI
|5,04
|104.286.793
|% -8,03
|
|ADEL
|127,20
|91.534.777
|% -7,22
|
|ULUSE
|189,00
|43.277.400
|% -6,67
|
|THYAO
|139,20
|7.936.294.048
|% 2,96
|
|EREGL
|40,20
|6.838.958.683
|% 0,30
|
|ASELS
|61,45
|6.434.165.026
|% 4,33
|
|EKGYO
|9,11
|4.034.046.235
|% 7,43
|
|KRDMD
|18,22
|3.562.286.668
|% 1,22
|
|EKGYO
|9,11
|4.034.046.235
|% 7,43
|
|YKBNK
|10,65
|2.441.634.427
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,83
|562.034.416
|% 3,66
|
|KRDMD
|18,22
|3.562.286.668
|% 1,22
|
|EREGL
|40,20
|6.838.958.683
|% 0,30
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7618
|18,7669
|% 0,01
|
|Euro
|19,6878
|19,6980
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,1907
|22,3019
|% -0,44
|
|Frank
|19,8764
|19,9961
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9769
|5,0018
|% -0,01
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,20
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,98
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.530
|7.591
|3,00
|
|Yarım
|3.647
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|-0,10
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 45 artarak (% 1.95 ) 4, 628
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKVY, UZERB, SNKRN, TERA, HKTM, EGGUB
-
15:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, DYOBY
-
15:35
BRKSN, SNICA, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:35
AVTUR, OYLUM, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında