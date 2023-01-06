***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 15:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,4411
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,4411
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4862828,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,94
- Kurucu (%)
% 56,55
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 43,45
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,87
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,1
d) Diğer Giderler (%)
% 3,09
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095202
BIST
15:185.214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 98,08
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:1818,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:1819,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0650
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:181.107,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.107,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:16
|BRKVY
|28,82
|40.401.249
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.190.262
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.544.252
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.701.427
|% -10,00
|
|MARTI
|5,03
|103.858.635
|% -8,21
|
|ULUSE
|185,90
|42.992.485
|% -8,20
|
|ADEL
|126,40
|90.784.642
|% -7,80
|
|THYAO
|138,70
|7.840.797.565
|% 2,59
|
|EREGL
|40,00
|6.669.205.751
|% -0,20
|
|ASELS
|61,00
|6.279.151.982
|% 3,57
|
|EKGYO
|9,05
|3.951.582.008
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,16
|3.474.485.472
|% 0,89
|
|EKGYO
|9,05
|3.951.582.008
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,59
|2.371.876.915
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,82
|555.961.419
|% 3,30
|
|KRDMD
|18,16
|3.474.485.472
|% 0,89
|
|EREGL
|40,00
|6.669.205.751
|% -0,20
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7624
|18,7698
|% 0,03
|
|Euro
|19,6885
|19,7051
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,1621
|22,2733
|% -0,57
|
|Frank
|19,8707
|19,9904
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9768
|5,0018
|% -0,01
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,57
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,75
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|3,00
|
|Tam
|7.531
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.647
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|-0,27
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31ALBRK
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 460, 278 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 1.89 ) 5, 665
-
15:30XU100
Endeks 5, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 87, 117.00 milyon TL de
-
15:30PEGYO
Yüzde 7.00 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 397, 689 adet işlem
-
15:29FORMT
Yüzde 5.13 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 409, 707 adet işlem