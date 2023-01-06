***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 15:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4144
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4144
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
217584,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,44
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 48,44
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,24
c) Saklama Ücreti (%)
% 31,84
d) Diğer Giderler (%)
% 17,48
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095224
BIST
16:565.346
En Yüksek
|Değişim
|: 4,49%
|| 229,90
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.350
En Düşük
4.961
16:5618,7603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5619,7634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:561.116,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,65
|Açılış
|: 1.116,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,47
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.644.313
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.860.644
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,79
|33.623.737
|% -9,10
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|ULUSE
|191,40
|49.513.694
|% -5,48
|
|UMPAS
|5,50
|1.474.569
|% -5,34
|
|EKGYO
|9,19
|4.782.681.010
|% 8,37
|
|KOZAL
|595,00
|4.085.055.271
|% 7,05
|
|PGSUS
|477,00
|1.545.237.927
|% 4,84
|
|ENJSA
|33,16
|1.448.205.700
|% 2,54
|
|ODAS
|10,03
|950.527.065
|% 2,66
|
|EKGYO
|9,19
|4.782.681.010
|% 8,37
|
|CEMAS
|2,50
|261.455.920
|% 2,04
|
|ADESE
|1,75
|167.466.715
|% 2,34
|
|ODAS
|10,03
|950.527.065
|% 2,66
|
|AKFGY
|4,94
|372.971.600
|% 3,78
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7527
|18,7603
|% -0,02
|
|Euro
|19,7516
|19,7634
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,2977
|22,4095
|% 0,04
|
|Frank
|19,9762
|20,0965
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,34
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|8,50
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.572
|7.635
|47,00
|
|Yarım
|3.667
|3.732
|23,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.866
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,24
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,92
|
Seans Raporu
16:56
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17:12KRDMA
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