***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 15:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5701
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Varsa İade Tutarı (TL)
16940,13
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
16940,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
215690,76
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,74
- Kurucu (%)
% 10,76
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 89,24
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,47
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,26
d) Diğer Giderler (%)
% 3,53
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095226
BIST
15:495.241
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 125,04
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:4918,7744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:4919,7032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0612
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:491.108,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.108,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KRDMB
|16,72
|91.040.461
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.740.604
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|135.459.680
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.009.876
|% -10,00
|
|ADEL
|125,50
|93.919.114
|% -8,46
|
|MARTI
|5,04
|106.163.132
|% -8,03
|
|FMIZP
|206,70
|142.132.734
|% -6,98
|
|THYAO
|139,60
|8.369.971.312
|% 3,25
|
|EREGL
|41,20
|7.962.125.873
|% 2,79
|
|ASELS
|61,45
|6.703.719.181
|% 4,33
|
|KRDMD
|19,02
|4.561.749.575
|% 5,67
|
|EKGYO
|9,16
|4.390.798.465
|% 8,02
|
|EKGYO
|9,16
|4.390.798.465
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,02
|4.561.749.575
|% 5,67
|
|YKBNK
|10,72
|2.619.076.206
|% 2,29
|
|SKBNK
|2,84
|582.598.226
|% 4,03
|
|EREGL
|41,20
|7.962.125.873
|% 2,79
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7599
|18,7744
|% 0,05
|
|Euro
|19,6867
|19,7032
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,1870
|22,2982
|% -0,45
|
|Frank
|19,8872
|20,0070
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9779
|5,0028
|% 0,01
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,01
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.532
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.647
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|0,10
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|-0,25
|