***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2023 12:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0874
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0874
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
463771,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 57,87
- Kurucu (%)
% 16,89
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 83,11
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,59
c) Saklama Ücreti (%)
% 19,28
d) Diğer Giderler (%)
% 6,26
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133461
BIST
13:104.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,52
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:1019,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:1021,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0210
|Açılış
|: 21,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:101.243,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.243,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler13:08
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|16.131.853
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|35.379.190
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.874.506
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.692.187
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,10
|62.984.299
|% -8,31
|
|ONCSM
|120,00
|98.499.536
|% -7,12
|
|POLTK
|2.088,40
|20.668.949
|% -5,26
|
|CASA
|141,10
|28.220
|% -4,98
|
|DITAS
|27,80
|10.820.793
|% -4,14
|
|KOZAL
|21,76
|1.477.219.313
|% 1,68
|
|THYAO
|127,90
|1.439.261.704
|% 0,55
|
|ASTOR
|58,40
|1.402.416.513
|% -0,60
|
|GESAN
|73,50
|1.327.950.258
|% 8,73
|
|AKFYE
|15,15
|1.049.715.295
|% 1,00
|
|EKGYO
|6,58
|757.377.044
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,15
|1.049.715.295
|% 1,00
|
|KOZAL
|21,76
|1.477.219.313
|% 1,68
|
|YYAPI
|2,98
|180.783.933
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,51
|138.687.920
|% 0,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2533
|19,2596
|% 0,04
|
|Euro
|21,0032
|21,0625
|% 0,14
|
|Sterlin
|23,8831
|24,0029
|% 0,07
|
|Frank
|21,2053
|21,3330
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1178
|5,1435
|% 0,06
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,96
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.513
|8.569
|6,00
|
|Yarım
|4.158
|4.193
|3,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.097
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|