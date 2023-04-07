***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2023 15:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6319
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6319
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2936441,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,51
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,07
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,87
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,14
d) Diğer Giderler (%)
% 0,92
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133632
BIST
16:184.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 25,97
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1819,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 14,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5500
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1821,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0167
|Açılış
|: 15,4790
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4623
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:181.243,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,61
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.774.213.773
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.407.895
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.113.179
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.271.402
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.077.838
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,20
|105.459.836
|% -8,03
|
|POLTK
|2.077,00
|24.326.550
|% -5,78
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|ARASE
|138,30
|15.572.116
|% -3,62
|
|THYAO
|127,40
|2.118.355.332
|% 0,16
|
|KOZAL
|21,68
|1.900.951.553
|% 1,31
|
|ASTOR
|57,95
|1.821.053.739
|% -1,36
|
|GESAN
|74,35
|1.774.213.773
|% 9,99
|
|EREGL
|35,02
|1.491.452.027
|% 0,52
|
|EKGYO
|6,58
|1.214.451.266
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,21
|1.347.220.580
|% 1,40
|
|KOZAL
|21,68
|1.900.951.553
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.056.742
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.120.314
|% -0,40
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2461
|19,2562
|% 0,03
|
|Euro
|20,9801
|21,0170
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,8237
|23,9432
|% -0,18
|
|Frank
|21,1477
|21,2751
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1169
|5,1426
|% 0,05
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,76
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.526
|8.584
|21,00
|
|Yarım
|4.164
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|