***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2023 16:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9039
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9039
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1672865,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,53
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,57
- Kurucu (%)
% 46,37
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 53,63
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,66
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,9
d) Diğer Giderler (%)
% 0,88
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133670
BIST
16:204.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 26,66
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2019,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2021,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:201.243,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.776.205.758
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.060
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.153.664
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.296.005
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.184.252
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,84
|108.709.750
|% -6,26
|
|POLTK
|2.070,10
|24.475.698
|% -6,09
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|KGYO
|49,76
|11.166.099
|% -3,94
|
|THYAO
|127,40
|2.125.706.238
|% 0,16
|
|KOZAL
|21,68
|1.906.102.542
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,00
|1.823.743.398
|% -1,28
|
|GESAN
|74,35
|1.776.205.758
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.498.294.417
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,59
|1.215.226.452
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,17
|1.355.397.474
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,68
|1.906.102.542
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.268.323
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,51
|191.196.649
|% 0,00
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2461
|19,2562
|% 0,03
|
|Euro
|20,9801
|21,0170
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,8254
|23,9449
|% -0,17
|
|Frank
|21,1504
|21,2778
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1173
|5,1429
|% 0,05
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,80
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.526
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.164
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|