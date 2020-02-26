***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.02.2020 16:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy %105 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon'un izahnamesi ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821726
BIST
17:04115.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 657,34
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:046,1605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
17:046,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:04323,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,69
|Açılış
|: 323,71
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.456.068
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,87
|108.557.905
|% 17,86
|
|OYAYO
|2,94
|15.000.514
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,17
|390.633.938
|% 8,55
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,60
|9.169.506
|% -7,56
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|SONME
|5,90
|20.086.993
|% -6,20
|
|THYAO
|13,24
|2.206.881.983
|% -1,78
|
|ASELS
|28,88
|2.200.189.155
|% -0,89
|
|GARAN
|10,62
|551.641.832
|% -0,38
|
|KRDMD
|2,89
|492.961.767
|% 2,48
|
|ODAS
|2,19
|426.548.755
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|426.548.755
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,89
|492.961.767
|% 2,48
|
|THYAO
|13,24
|2.206.881.983
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,34
|208.490.991
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,53
|185.133.048
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9452
|7,9851
|% -0,20
|
|Frank
|6,2858
|6,3237
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6366
|1,6448
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|6,22
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.179
|-15,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|-8,14
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|-3,94
|
|Çeyrek
|518
|529
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,72
|53,72
|-0,54
|