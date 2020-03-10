***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.03.2020 11:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy %104 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon'un izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825973
BIST
12:45106.362
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 2.838,36
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:456,1128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0340
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
12:456,9410
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0888
|Açılış
|: 6,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9370
12:45326,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -5,57
|Açılış
|: 326,25
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.756.117
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.328.481
|% 14,73
|
|GARFA
|4,56
|17.642.743
|% 12,59
|
|CRFSA
|6,53
|15.262.568
|% 11,82
|
|RAYSG
|3,54
|6.062.252
|% 11,32
|
|OYAYO
|5,62
|652.471
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|TDGYO
|1,86
|1.437.262
|% -4,62
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,82
|393.745.994
|% 4,24
|
|ASELS
|28,42
|363.247.609
|% 2,38
|
|GARAN
|9,58
|238.002.661
|% 4,36
|
|YKBNK
|2,40
|202.059.719
|% 4,80
|
|EREGL
|8,91
|107.301.525
|% 4,45
|
|YKBNK
|2,40
|202.059.719
|% 4,80
|
|ODAS
|1,92
|101.053.096
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,31
|63.833.215
|% 3,97
|
|EKGYO
|1,41
|58.227.490
|% 4,44
|
|KARSN
|1,72
|69.776.948
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9661
|8,0060
|% -0,86
|
|Frank
|6,5300
|6,5693
|% -1,23
|
|Riyal
|1,6242
|1,6323
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,94
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|-18,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-16,31
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-7,89
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|36,48
|36,48
|2,12
|