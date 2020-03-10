***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.03.2020 11:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, İş Portföy %104 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon'un yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825974
BIST
11:51105.972
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.447,95
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
11:516,1161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
11:516,9472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0826
|Açılış
|: 6,9460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9453
11:51327,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -4,45
|Açılış
|: 327,37
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|4,73
|14.360.857
|% 16,79
|
|DOKTA
|25,52
|5.647.887
|% 14,95
|
|VKING
|2,92
|1.347.960
|% 13,18
|
|RAYSG
|3,58
|5.347.638
|% 12,58
|
|GYHOL
|19,76
|3.494.011
|% 12,46
|
|OYAYO
|5,62
|456.867
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TDGYO
|1,87
|284.925
|% -4,10
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|THYAO
|10,79
|315.584.736
|% 3,95
|
|ASELS
|28,40
|300.453.213
|% 2,31
|
|GARAN
|9,53
|179.395.240
|% 3,81
|
|YKBNK
|2,40
|142.195.663
|% 4,80
|
|ODAS
|1,92
|92.947.515
|% 2,67
|
|YKBNK
|2,40
|142.195.663
|% 4,80
|
|ODAS
|1,92
|92.947.515
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,30
|56.541.587
|% 3,17
|
|KARSN
|1,72
|63.771.407
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,40
|49.759.940
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9759
|8,0159
|% -0,74
|
|Frank
|6,5561
|6,5956
|% -0,83
|
|Riyal
|1,6257
|1,6339
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-18,14
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|35,03
|35,03
|0,67
|